Un movimiento telúrico de magnitud 4.6 fue detectado este jueves 10 de septiembre de 2026, con epicentro ubicado en el Océano Pacífico, según el informe sismológico.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el temblor no ha provocado daños materiales ni se han reportado personas afectadas.

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.

Esta debe incluir agua, alimentos no perecederos, medicamentos de uso habitual, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio, baterías, documentos importantes y artículos de higiene.