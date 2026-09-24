Este jueves 24 de septiembre se registró un sismo con región epicentral, en el Océano Pacífico con una magnitud de 4.2 de acuerdo a las autoridades del Insituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Cabe mencionar que este se registró a las 8:02 horas de este jueves y con una profundidad de 15.21 kilómetros de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Las regiones epicentrales son las siguientes Retalhuleu a 161 kilómetros, San Marcos 173 kilómetros y Mazatenango 178 kilómetros.

Autoridades reportan que en los últimos días se han registrado réplicas en dicho lugar y que respecto a estas emergencias emiten boletines en sus plataformas sociales.