Este sábado 3 de octubre el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), dio a conocer un nuevo sismo con magnitud de 4.5 en las Costas del Pacífico.

Con una profundidad de 40 kilómetros y este fue a las 1:25 horas de este sábado de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Es importante mencionar que la región epicentral fue en las Costas del Pacífico, según autoridades en las últimas semanas se han registrado réplicas en dicho lugar.

Autoridades reportan que en los últimos días se han registrado réplicas en dicho lugar y que respecto a estas emergencias emiten boletines en sus plataformas sociales.