Dos sismos de magnitud 4.6 fueron registrados este sábado 24 de octubre en el océano Pacífico, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Los movimientos telúricos ocurrieron a las 01:31 y 06:27 horas, respectivamente.

El reporte de la institución señala que ambos eventos sísmicos tuvieron sus epicentros en el Pacífico. Estos movimientos forman parte de la actividad sísmica que se registra en la región, donde la interacción de las placas tectónicas genera temblores con frecuencia.

Ante estos eventos, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de las autoridades y seguir las indicaciones de prevención. Asimismo, es importante conocer las rutas de evacuación y contar con un plan familiar de respuesta ante posibles emergencias.