Dos movimientos sísmicos fueron registrados durante la tarde de este jueves, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

El primer temblor tuvo una magnitud de 4.7 y ocurrió a las 14:39 horas. Posteriormente se registró un segundo sismo de la misma magnitud siendo 4.7, con epicentro en el Océano Pacífico a las 15:39 horas de este jueves y con una profundidad de 67 kilómetros.

La mochila de las 72 horas contiene suministros básicos para sobrevivir durante una emergencia. Debe incluir agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio, documentos personales y artículos de higiene. Se recomienda mantenerla en un lugar accesible y revisarla periódicamente.