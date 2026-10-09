Este viernes 9 de octubre autoridades del Insituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informaron sobre un sismo en las Costas del Pacífico.

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Cabe mencionar que este fue de una magnitud de 3.5 y con una profundidad de 24 kilómetros de acuerdo a las autoridades.

Las autoridades retiraron la alerta de tsunami para las costas del océano Pacífico, luego de las evaluaciones correspondientes tras el terremoto registrado en Panamá.