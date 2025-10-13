Durante la tarde de este lunes 13 de octubre, autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportaron un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico se registró a las 18:47 horas, con una profundidad de 1 kilómetro.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, sin embargo, las autoridades mantienen monitoreo constante ante la posibilidad de réplicas.

El Insivumeh hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y redes sociales del instituto, así como a preparar una mochila de emergencia de 72 horas para actuar con rapidez en caso de un evento mayor.