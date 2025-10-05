Un ataque armado se registró esta madrugada en la Calzada Atanasio Tzul y 32 calle de la zona 8 capitalina.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia a un hombre que resultó gravemente herido, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Una mujer falleció en el lugar a causa de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Las víctimas no fueron identificadas, por lo que se coordinó con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.