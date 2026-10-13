Un hombre falleció y otro fue herido y capturado durante una persecución policial que terminó en la colonia Roosevelt, zona 11 de la capital. El caso comenzó con un presunto intento de robo de vehículo.

El hecho se registró en la 12 calle y 5.ª avenida del sector, donde los dos señalados habrían intentado escapar en un automóvil blanco. Un conductor de taxi por aplicación fue rescatado sano y salvo durante el operativo.

¿Cómo comenzó la persecución policial?

Según el relato preliminar del piloto, ambos hombres solicitaron un viaje por medio de una aplicación. Durante el recorrido, el conductor observó una patrulla cercana y, al sospechar que los pasajeros pretendían hacerle daño, decidió bajarse del automóvil.

Los señalados habrían aprovechado ese momento para tomar el vehículo e intentar escapar. El conductor se acercó a los agentes de la PNC (Policía Nacional Civil) y los acompañó durante la persecución para dar seguimiento a los sospechosos.

La intervención policial terminó en la colonia Roosevelt, donde el automóvil chocó contra un poste. En ese punto, uno de los señalados murió y el otro fue detenido por los agentes.

¿Quiénes son los señalados?

El fallecido fue identificado como Johan Aníbal Alexander Gálvez Archila, de 18 años. Su cuerpo quedó dentro del vehículo tras el choque.

El otro hombre fue identificado como Esteban Jafet Escobar González, de 23 años. Tras resultar herido, fue trasladado a la Torre de Tribunales para continuar con el procedimiento correspondiente.

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola que será objeto de análisis para establecer si tiene relación con el ataque armado reportado inicialmente.

Las circunstancias del enfrentamiento y la posible participación del arma en el hecho continúan bajo investigación. La versión sobre el presunto intento de robo se mantiene como información preliminar de las autoridades.