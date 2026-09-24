El desbordamiento del río Panzosilha provocó inundaciones en viviendas ubicadas en el barrio El Centro, en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.

Ante la emergencia, se coordinó con la COMRED para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en el sector y determinar las afectaciones ocasionadas por el incremento del nivel del río.

Las fuertes lluvias generaron acumulación de agua en distintos sectores, dificultando el paso por algunas vías. Autoridades recomiendan esta al pendiente de los boletines que emiten sobre estas emergencias y seguir las indicaciones necesarias.