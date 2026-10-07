El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Javier Maldonado Quiñónez, falleció este martes 6 de octubre luego de resultar herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

El exfuncionario fue localizado en una vivienda ubicada en la 3.ª calle y 18.ª avenida de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. Bomberos Municipales le brindaron soporte vital avanzado y lo trasladaron en estado agónico a un centro asistencial privado de la zona 10. Posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Investigan las circunstancias del hecho

De acuerdo con los reportes preliminares, en el inmueble se localizó un arma de fuego y otros indicios que deberán ser analizados por las autoridades correspondientes para establecer qué ocurrió.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el fallecimiento y mantiene las pesquisas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Trayectoria en el Ministerio de Comunicaciones

Javier Maldonado Quiñónez asumió como titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el 1 de julio de 2021, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Antes de llegar al cargo se desempeñó como viceministro de Edificios Estatales y Obras Públicas.

También estuvo al frente de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y contaba con formación y conocimientos especializados en planificación estratégica, construcción, logística y proyectos de infraestructura.

Maldonado permaneció como ministro de Comunicaciones hasta enero de 2024, cuando concluyó el gobierno de Giammattei. Las autoridades continúan con el procesamiento de los indicios localizados en el inmueble para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las circunstancias que rodearon la muerte del exfuncionario.