El iPhone Duo representa una de las apuestas más arriesgadas de Apple en los últimos años, al introducir por primera vez un formato plegable dentro de su línea de teléfonos inteligentes.

Después de meses de rumores y adelantos proporcionados por distintas fuentes, Apple presentó oficialmente el dispositivo este 9 de septiembre de 2026.

Un iPhone que se transforma al abrirse

El nuevo iPhone Duo adopta un diseño tipo libro. Cuando está cerrado, cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y un tamaño compacto similar al de un pasaporte.

Al abrirse, ofrece una pantalla interior de 7.6 pulgadas, la más grande presentada hasta ahora en un iPhone. Ambas pantallas mantienen la misma relación de aspecto para facilitar la adaptación del contenido.

El dispositivo también incorpora nuevas funciones de multitarea mediante iOS 27. Por primera vez en un iPhone, Split View permite utilizar dos aplicaciones de manera simultánea, una al lado de la otra.

Además, es posible abrir dos ventanas de una misma aplicación, cambiar rápidamente entre programas y guardar combinaciones de aplicaciones para utilizarlas posteriormente. Sin embargo, el sistema mantiene una experiencia propia de iPhone y no incorpora todas las funciones disponibles en iPadOS.

Potencia para videojuegos y productividad

El iPhone Duo incorpora el nuevo chip A20 Pro, diseñado para ofrecer un mayor rendimiento en videojuegos, multitarea y procesos de inteligencia artificial.

Apple asegura que el procesador, acompañado de un nuevo sistema de refrigeración mediante cámara de vapor, permite mantener un alto desempeño incluso durante tareas exigentes.

La gran pantalla interior también busca convertir al dispositivo en una herramienta de productividad, permitiendo trabajar con varias aplicaciones y visualizar más contenido de manera simultánea.

¿Qué cámaras incorpora?

En el apartado fotográfico, el iPhone Duo cuenta con un sistema de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles.

Incluye una cámara principal Fusion de 48 MP y una cámara Fusion Ultra Wide también de 48 MP. El modelo no incorpora un lente telefoto independiente, aunque la cámara principal permite realizar acercamientos de calidad óptica de 2x.

Con estas características, Apple busca combinar el formato tradicional del iPhone con las posibilidades de una pantalla plegable, enfocándose especialmente en entretenimiento, videojuegos, creación de contenido y productividad.