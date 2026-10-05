Jorge Jesus abrió la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal después de la polémica que provocó la salida del delantero de la concentración durante la actual fecha de la UEFA Nations League.

Tras la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega este domingo 4 de octubre, el seleccionador aseguró que no existen resentimientos con el capitán y consideró que la situación puede resolverse fácilmente.

Jorge Jesus espera una solución

“Para mí, todo está abierto. Tiene que decidir qué quiere hacer con su propia vida. Fue un malentendido y para mí es fácil resolver esta situación”, declaró Jorge Jesus a la televisión portuguesa RTP al ser consultado sobre Cristiano Ronaldo.

El entrenador agregó que no guarda resentimiento hacia el delantero y dejó claro que la decisión sobre un eventual regreso corresponde al propio jugador.

“No hay resentimientos con él. En mi opinión, es algo fácil de resolver. Decidirá qué quiere hacer. No soy yo quien decide esto. No estoy triste. Es él quien decide”, señaló.

Cancelo respalda a Cristiano

João Cancelo también se refirió a la situación y aseguró que mantiene contacto con Cristiano Ronaldo.

El lateral portugués destacó la importancia del delantero para la selección y manifestó su confianza en que la situación terminará de la mejor manera posible.

“Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible”, expresó Cancelo.

El futbolista también destacó el rendimiento de Portugal durante esta fecha internacional y valoró las cuatro victorias conseguidas por el equipo.

Portugal avanza sin Cristiano

Portugal derrotó 2-1 a Noruega en el Estadio do Dragão y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Nations League con cuatro victorias en igual número de partidos.

Noruega se adelantó con un gol de Kristoffer Ajer al minuto 36, pero João Cancelo igualó dos minutos después. En el segundo tiempo, Gonçalo Ramos marcó el tanto de la remontada al minuto 79.

Cristiano Ronaldo no participó en el encuentro después de abandonar la concentración portuguesa la semana anterior.

Ahora, Jorge Jesus dejó claro que las puertas de la selección permanecen abiertas y que un eventual regreso dependerá de la decisión del propio capitán portugués.