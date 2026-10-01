Portugal inició la Nations League con dos victorias consecutivas, ambas como visitante, ante Gales y Noruega. Sin embargo, la ausencia de Cristiano Ronaldo en los dos encuentros ha generado atención, ya que por primera vez en 18 años el delantero no disputó ningún minuto con la selección.

Tras el partido frente a Noruega, Ronaldo se retiró al vestuario sin saludar a los aficionados portugueses que se encontraban en las gradas. La situación generó comentarios y llevó al presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, a reunirse con el seleccionador Jorge Jesus y el propio jugador.

Ante la polémica, Jorge Jesus explicó en la conferencia previa al partido contra Dinamarca que fue necesario conversar con Ronaldo, aunque aseguró que no existía ningún conflicto. Según el técnico, únicamente hablaron sobre las declaraciones del delantero, quien había señalado que estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión respecto a su participación.

El entrenador también aclaró que Proença acudió a la concentración después de conocer las versiones difundidas en Portugal. No obstante, afirmó que la situación quedó resuelta después de la cena y que, desde su perspectiva, no existía ningún problema dentro del equipo.

Jesus negó además que Cristiano Ronaldo se hubiera negado a entrenar. Explicó que el atacante realizó trabajo en el gimnasio, ejercicios de movilidad en el campo y posteriormente fortalecimiento muscular en el hotel. También confirmó que el jugador volvería a entrenarse con el grupo.

Finalmente, el seleccionador reveló que Ronaldo ya sabía que no estaba contemplado para jugar ante Noruega ni Dinamarca. Sin embargo, durante el encuentro ante los noruegos decidió mandarlo a calentar ante la posibilidad de necesitarlo, aunque finalmente no ingresó al terreno de juego. Jesus reconoció que cualquier futbolista puede sentirse frustrado después de calentar durante varios minutos y no entrar al partido.