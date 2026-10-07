Jorge Jesus se refirió este miércoles al comunicado publicado por Cristiano Ronaldo, quien un día antes explicó las razones de su salida de la concentración de la selección portuguesa y cuestionó algunas decisiones tomadas por el entrenador.

El seleccionador confirmó que ya había leído el mensaje difundido por el capitán, aunque evitó entrar en detalles sobre los señalamientos realizados por el delantero.

Jorge Jesus evita entrar en la polémica

A su salida de su domicilio, el técnico fue abordado por periodistas y confirmó que conocía el contenido del comunicado de Cristiano Ronaldo.

“Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección nacional”, declaró Jorge Jesus.

Con estas palabras, el entrenador evitó profundizar en las acusaciones planteadas por el capitán portugués y centró su respuesta en las responsabilidades que mantiene al frente del combinado nacional.

Cristiano explicó su salida

El mensaje de Cristiano Ronaldo fue publicado después de que el delantero abandonara la concentración de Portugal en Copenhague.

En su comunicado, el futbolista pidió disculpas por haber dejado al equipo, pero también aseguró que Jorge Jesus no cumplió su palabra en dos ocasiones, en referencia a las conversaciones que ambos habían mantenido antes de su salida.

Cristiano también reconoció que su condición de capitán podría ser considerada como un factor agravante al momento de determinar la eventual sanción que podría recibir por abandonar la concentración.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó previamente la salida del delantero y señaló que la preparación del equipo continuaría con los demás jugadores convocados.