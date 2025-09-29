Esta mañana se reportó una inusual emergencia en el Bulevar El Frutal, en la zona 5 de Villa Nueva, donde un joven perdió la vida.

De acuerdo con información, vecinos alertaron sobre el incidente, luego de notar que el joven presentó convulsiones hasta colapsar sobre la cinta asfáltica.

La Policía Municipal de Tránsito coordinó con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, quienes quedaron a cargo de la escena.

El joven, de aproximadamente 24 años, murió a causa de un paro cardíaco mientras se dirigía hacia su trabajo. Las diligencias continúan, por lo que se recomienda precaución en la zona para evitar accidentes.