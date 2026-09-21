Esta mañana, los Bomberos Municipales Departamentales de Chimaltenango realizaron acciones de búsqueda de una persona reportada como desaparecida en la colonia Navideña, San Andrés Itzapa.

Se trata de Marvin Texaj Cate, de 18 años, quien fue reportado alrededor de las 18:00 horas de ayer, cuando al parecer fue arrastrado por el río La Virgen mientras se conducía en su motocicleta.

Tras las labores de búsqueda, los socorristas localizaron a la persona en un sector del río, ubicado en la parte posterior del balneario Los Aposentos.