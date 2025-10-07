En la Calzada Atanasio Tzul y 30 calle, zona 13, los Bomberos Municipales recibieron reportes sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que en efecto, una persona de sexo masculino se encontraba sobre la cinta asfáltica y ya no contaba con signos vitales.

La víctima, de aproximadamente 17 años, aún no ha sido identificada. Familiares se hicieron presentes en la escena pero no han proporcionado información debido al shock del momento.

En el lugar se observa un casco junto al cuerpo del motorista y una motocicleta a pocos metros, elementos que serán clave para que las autoridades determinen las causas del incidente.

#IncidenteArmado

Calzada Atanasio Tzul y 30 calle zona 13, al número 123 de @bomberosmuni ingresan llamados indicando de una persona herida por proyectil de arma de fuego el mismo ya no cuenta con signos vitales en el lugar quedan autoridades correspondientes. pic.twitter.com/fEpPT0dvnm — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 8, 2025

Socorristas se encuentran a la espera de las autoridades correspondientes, incluyendo la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, para realizar las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el ataque armado.