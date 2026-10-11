Yuleidy Ixcotoyac es la joven que sorprendió a los presentes al levantarse mientras se encontraba en un ataúd durante su velorio en la aldea El Jocote, Sacapulas, Quiché.

La joven brindó su relato y describió lo que recuerda de ese momento: «Mi experiencia fue fea, solo recuerdo que me quitaron el respirador. Cuando me fui, se sentía que estaba sola en una oscuridad. Luego resucité, fue un milagro», manifestó.

Por su parte, sus familiares consideran que lo ocurrido fue un milagro. Según lo relatado, la joven era trasladada a un centro asistencial cuando creyeron que había fallecido al no percibirle el pulso, por lo que organizaron un servicio religioso al haber revivido.

El insólito caso se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, donde ha generado diversas reacciones por las circunstancias en las que la joven habría presentado signos de vida durante su velorio.