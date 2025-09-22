Jorge Sebastián Pop, mejor conocido como «Farruko Pop«, fue recordado una vez más este lunes 22 de septiembre tras el fallo del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, que condenó a dos hombres por su participación en el crimen.

El caso, que conmocionó a Guatemala en 2024, llegó a una resolución que marca un precedente en la búsqueda de justicia.

Condenas impuestas a los acusados del asesinato de «Farruko Pop»

Farruko Pop obtuvo justicia tras la condena de 29 años de prisión para Marcos Daniel Sunún, señalado como autor material del asesinato, mientras que Carlos Roberto López Ortiz fue sentenciado a 20 años y 8 meses por complicidad.

Ambos fueron los únicos sobrevivientes entre los implicados en este caso.

Investigación, hallazgos y pruebas del Ministerio Público en el caso

Farruko Pop fue estrangulado y posteriormente recibió un disparo en la cabeza, según confirmó el Ministerio Público (MP) durante el juicio.

Su cuerpo fue localizado en una vivienda abandonada de la colonia El Limón, zona 18 capitalina.

La investigación detalló que López Ortiz facilitó herramientas para enterrar el cadáver y usó la tarjeta bancaria de la víctima, lo que lo incriminó directamente.

Pop fue rastreado a través de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y movimientos financieros.

Se estableció que el creador de contenido estuvo en la zona 1 antes de trasladarse a la zona 18, donde fue visto con varias personas.

El cuerpo apareció con marcas de violencia y las siglas “HSR”.

Reacciones en el juicio final

Tras conocerse el fallo, la familia de Sebastián Pop rechazó solicitar reparación económica, subrayando que lo único que buscan es justicia por la vida arrebatada de su ser querido.

Esta resolución judicial, cierra un caso que generó gran conmoción nacional y obliga a ambos procesados a cumplir íntegramente sus condenas en un centro penitenciario.

Le recomendamos: Caso Farruko Pop: Fiscalía presentó evidencias y reveló nuevos detalles del crimen en el juicio