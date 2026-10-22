El Tribunal Federal de Suiza confirmó este jueves la condena de 14 años de prisión contra Erwin Sperisen, exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala entre 2004 y 2007, por su complicidad en siete asesinatos. Sperisen había apelado la sentencia dictada anteriormente por un tribunal de Ginebra.

La decisión pone fin al proceso judicial dentro de Suiza, que comenzó hace 15 años. Sin embargo, la defensa aún podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar revertir la condena.

El caso está relacionado con la muerte de siete reclusos durante una operación policial realizada el 25 de septiembre de 2006 para recuperar el control de la cárcel de Pavón, ubicada en las afueras de la ciudad de Guatemala. Sperisen, quien tiene nacionalidad suiza y guatemalteca, fue señalado de complicidad en estos hechos.

Exjefe de la PNC deberá cumplir 14 años de prisión

En su resolución, el Tribunal Federal, con sede en Lausana, consideró que durante el proceso no se vulneraron los derechos del acusado ni se cometieron arbitrariedades. La defensa también argumentó que la absolución en Austria de otra persona involucrada en el mismo caso debía tomarse en cuenta a favor de Sperisen, pero el tribunal rechazó este planteamiento.

En 2014, Sperisen fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Ginebra. Sin embargo, la sentencia fue anulada posteriormente debido a irregularidades en el procedimiento judicial.

El proceso continuó en los años siguientes. En 2018 recibió una nueva condena de 15 años de prisión, pero volvió a cuestionar la imparcialidad del proceso. El caso regresó a los tribunales de Ginebra y, en 2024, se dictó la condena de 14 años que fue confirmada este jueves.

Vía: AGN

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