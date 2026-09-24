Lo que debía ser una celebración especial terminó en una fuerte pelea familiar durante una boda realizada en el municipio de Gomesende, en Ourense, España.

El incidente ocurrió el sábado 19 de septiembre durante el banquete. Una discusión entre los recién casados fue escalando y posteriormente involucró a varios familiares, hasta provocar una trifulca en la que terminaron rotas piezas de vajilla y cristalería.

La situación obligó a los responsables de la celebración a solicitar la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes acudieron al lugar para controlar el altercado. Las autoridades confirmaron posteriormente que no se presentó ninguna denuncia formal por lo ocurrido.

Versiones sobre 40.000 euros e infidelidad

Después del incidente comenzaron a circular distintas versiones sobre el origen de la pelea. Algunas publicaciones señalaron que la novia habría reclamado 40.000 euros provenientes de los regalos de los invitados, como parte de un supuesto acuerdo previo con su esposo.

También se difundieron versiones sobre una presunta infidelidad de la recién casada con una persona vinculada con la organización del evento. Estas afirmaciones generaron amplia repercusión en medios y redes sociales.

Pareja desmiente los rumores

Posteriormente, el novio negó que existiera un acuerdo relacionado con los 40.000 euros y también rechazó que su esposa hubiera cometido una infidelidad durante la celebración.

Además, aseguró que ambos continúan juntos y que, contrario a las primeras versiones sobre una posible separación, permanecen en su vivienda en A Coruña y han retomado sus actividades habituales.

El recién casado sí reconoció que durante la celebración se registraron altercados entre algunos familiares, aunque aseguró que varios detalles difundidos posteriormente no corresponden, según su versión, con lo sucedido.