Guatemala visita esta noche a las 20:00 horas el estadio Cuscatlán en búsqueda de una victoria que mantenga a la bicolor con vida en el sueño mundialista.

El entrenador de Guatemala Luis Fernando tena indicó en conferencia de prensa que buscarán la victoria y aprovecharán los espacios que dejará el rival que será local.

En el técnico mexicano Luis Fernando Tena despejó las dudas sobre el arco de Guatemala al confirmar que Nicholas Hagen continuará como titular, pese a las críticas que ha recibido por sus recientes actuaciones con la Selección Nacional.

“No, no he pensado en cambiar de portero. No hay ninguna duda. Mañana atajará Hagen”, afirmó con firmeza el estratega, quien también adelantó que realizará algunas modificaciones en el once inicial. “Habrá cambios. Ni a Guatemala ni a El Salvador les sirve el empate. Ellos serán más ofensivos que ante Panamá y Surinam”, añadió.

Al ser consultado sobre quién ocupará la posición de centrodelantero, si Darwin Lom o Rubio Rubin, Tena fue claro: “Es evidente que Lom puede jugar, atraviesa un gran momento y está muy preciso en la definición. Para armar la alineación tomamos en cuenta la calidad, el estado actual del jugador y las circunstancias del partido”.

Finalmente, envió un mensaje a la afición guatemalteca: “Pueden esperar a una selección similar a la que se vio contra Panamá y Surinam, un equipo con personalidad en cualquier cancha, que busca manejar bien la pelota desde el fondo y ser agresivo presionando lo más arriba posible. Claro, también depende de lo que el rival permita”.