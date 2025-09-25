Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá, anunció que se opondrá a cualquier intento de excluir a Israel de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró a la cadena BBC que Washington trabajará para “bloquear por completo cualquier intento de impedir la participación de la selección de Israel en el torneo”. Actualmente, el combinado israelí ocupa el tercer lugar de su grupo clasificatorio, con los mismos puntos que Italia y a seis unidades del líder, Noruega.

La postura de Estados Unidos se dio a conocer horas después de que el diario británico The Times informara que la UEFA planea reunirse la próxima semana para debatir la posible suspensión de Israel de las competiciones internacionales. Según el rotativo, la mayoría de los miembros del comité ejecutivo estarían a favor de esa medida.

El tema también ha estado en la agenda de Naciones Unidas. Esta semana, ocho expertos independientes, entre ellos la relatora para Palestina Francesca Albanese, solicitaron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel de sus torneos internacionales “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

Los defensores de la sanción citan como precedente el caso de Rusia, excluida de los torneos europeos tras la invasión de Ucrania en 2022. En contraste, en agosto la UEFA mostró en la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham un mensaje contra la matanza de civiles y niños, aunque sin mencionar directamente a Israel.

El debate también se avivó tras la muerte del futbolista palestino Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”, quien fue asesinado por fuerzas militares israelíes en Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria. El delantero egipcio Mohamed Salah criticó a la UEFA en redes sociales por no dar información sobre el hecho y preguntó: “¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?”.

Finalmente, los expertos de la ONU subrayaron que cualquier sanción debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores de manera individual, ya que estos no pueden ser responsabilizados por las decisiones de su gobierno. Enfatizaron que no debe haber discriminación ni castigos contra deportistas por su nacionalidad.