Una comisión independiente de la Premier League determinó que el Manchester City incurrió en 115 infracciones financieras durante un período de nueve temporadas, además de confirmar la mayoría de los cargos relacionados con su falta de colaboración durante la investigación.

De acuerdo con las conclusiones del organismo, el club habría recurrido a acuerdos comerciales simulados con varios patrocinadores para aumentar de forma artificial sus ingresos y disminuir los costos registrados. Parte de estos movimientos habría sido financiada por Abu Dhabi United Group (ADUG), propietario del equipo.

El informe señala que estas operaciones permitieron al City inflar sus ingresos y reducir sus gastos en más de 900 millones de libras esterlinas, con el objetivo de aparentar el cumplimiento de las reglas financieras. La comisión concluyó que el club presentó información financiera incorrecta ante sus auditores y los organismos reguladores.

Manchester City, declarado culpable

El fallo también establece que, si las operaciones se hubieran reportado de manera correcta, el Manchester City habría excedido ampliamente los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA.

Asimismo, durante los cuatro años de investigación, el club habría incumplido reiteradamente sus obligaciones de cooperación y buena fe con la Liga. La comisión confirmó tres de los cuatro incumplimientos señalados en este apartado.

El proceso aún contempla la posibilidad de recurrir la decisión, mientras queda pendiente conocer las sanciones que podrían aplicarse al Manchester City.