Franco Mastantuono, fichaje del Real Madrid en el último mercado procedente de River Plate, vive un arranque de ensueño en el fútbol europeo. A sus 18 años, el mediocampista argentino acumula seis partidos y un gol en LaLiga, además de dos apariciones en la Champions League, donde ya repartió una asistencia bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Su desempeño no ha pasado desapercibido y, desde Rosario Central, su compatriota Ángel Di María sorprendió con unas declaraciones cargadas de elogios y humildad.

¡DI MARÍA LLENÓ DE ELOGIOS A FRANCO MASTANTUONO! 🇦🇷🤩



🗣️ "Tiene mucha más calidad que yo", expresó el Fideo sobre el joven argentino de Real Madrid.



🎙️ #DSPORTSÍntimo, con @M_Benedetto pic.twitter.com/DGbzFeHf8D — DSPORTS (@DSports) October 3, 2025

“Arrancó bien la Champions. Tiene mucha más calidad que yo”, expresó el “Fideo” entre risas, dejando claro su reconocimiento al joven talento merengue.

Di María destacó la rápida adaptación de Mastantuono:

“Me puso muy contento verlo en la cancha. Ya lo vi en la primera fecha cuando había ido al banco, después jugó de titular en LaLiga. Ahora en Champions también lo es, y se entendió rápido con los compañeros”.

El campeón del mundo también valoró las características que hacen especial al juvenil:

“La habilidad que tiene, esa picardía de encarar siempre y de querer llevarse el mundo por delante es algo muy bueno, y allá seguramente se lo van a valorizar mucho”.

Finalmente, resaltó la madurez con la que Mastantuono afronta los desafíos:

“Para tener 18 años y hacer lo que hace, me parece que tiene muchísima personalidad. Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”.