El Ministerio de Educación (Mineduc) prevé implementar en 2027 un nuevo modelo de supervisión educativa que contempla la contratación de 4,456 técnicos y administrativos para fortalecer el seguimiento y acompañamiento de los centros educativos del país.

El esquema incluye 968 supervisores, además de nuevas figuras de acompañamiento pedagógico y de gestión, así como asistentes de distrito. La cartera educativa considera que este cambio permitirá contar con una supervisión más efectiva, eficiente y regulada, orientada también a mejorar los aprendizajes.

Buscan modernizar la supervisión educativa

El viceministro Técnico de Educación, Francisco Cabrera, explicó que el nuevo modelo representa un cambio en la forma de supervisar y acompañar a los establecimientos.

La propuesta busca establecer procedimientos definidos para el control académico y sumar la digitalización de los procesos, con el objetivo de disponer de información actualizada que permita orientar de mejor manera el funcionamiento del sistema educativo.

El acompañamiento también incluirá asesorías administrativas y técnico-pedagógicas dirigidas a perfeccionar los procedimientos que se desarrollan habitualmente en los centros educativos.

Supervisores cubrirán los 340 municipios

Actualmente, el Mineduc desarrolla el proceso para contratar a 968 profesionales que desempeñarán la función de supervisores educativos.

Según Cabrera, la gestión se extenderá hasta mediados de octubre, cuando se prevé tener identificados a los participantes seleccionados para ocupar los puestos en los 340 municipios del país. La meta es que los supervisores queden nombrados durante 2026 para comenzar sus funciones en 2027.

Equipos de cuatro integrantes

El nuevo esquema establece que los supervisores no trabajarán solos. El Mineduc contempla contratar a 1,067 acompañantes pedagógicos, 1,156 acompañantes de gestión y 1,265 asistentes de distrito.

Con estas incorporaciones, cada distrito contará con un equipo destinado a distribuir las tareas pedagógicas, administrativas y de supervisión.

Los acompañantes pedagógicos tendrán entre sus funciones apoyar a docentes y directores para fortalecer las prácticas de enseñanza, mientras que el personal de gestión asumirá parte de las funciones administrativas que actualmente recaen sobre los supervisores.

El objetivo es que estos equipos puedan atender problemas locales con mayor rapidez y permitan que la supervisión educativa tenga mayor presencia y acompañamiento en los establecimientos del país.