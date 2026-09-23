Las recientes lluvias registradas en Guatemala favorecieron el descenso de lahares en la cadena volcánica. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) reportó este 23 de septiembre estos flujos en el complejo Santa María-Santiaguito.

Los lahares se originan cuando el agua moviliza ceniza, rocas y otros materiales acumulados en barrancas y cauces de los volcanes. Por ello, el monitoreo permanece activo.

Lahares avanzan por afluentes del río Samalá

De acuerdo con los boletines especiales del Insivumeh, se registraron lahares en los ríos Nimá I y Tambor, ambos afluentes del río Samalá.

Estos flujos presentan características entre débiles y moderadas, mientras transportan una mezcla de agua, sedimentos, troncos, ramas y bloques de roca de hasta un metro de diámetro.

Debido a la persistencia de las lluvias, no se descarta que puedan generarse nuevos lahares en estos u otros cauces del complejo volcánico Santa María-Santiaguito.

Mantienen vigilancia en comunidades y carreteras

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene comunicación y coordinación con autoridades territoriales para dar seguimiento a las condiciones y fortalecer las acciones de respuesta en comunidades cercanas.

El monitoreo también permanece en sectores de la ruta CA-2 Occidente, especialmente en los alrededores del puente Castillo Armas y la Vuelta del Niño, ante posibles afectaciones o interrupciones al tránsito.

Se registran descenso de lahares en la cadena volcánica.



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La Conred recomienda a la población no acercarse ni intentar cruzar ríos, barrancas o cauces durante el descenso de lahares, debido a que estos pueden aumentar repentinamente su caudal.

Los flujos también pueden transportar materiales de gran tamaño. Si las autoridades restringen el paso o emiten indicaciones, la población debe seguir sus recomendaciones.

La Conred pidió mantenerse informados mediante los canales oficiales de la institución y del Insivumeh. Ante cualquier emergencia, está disponible el número 119.