El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el procedimiento policial que involucró a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz. Durante La Ronda de este martes, el mandatario lamentó lo ocurrido y se refirió a las acciones que tomará el Gobierno tras los señalamientos.

Arévalo también destacó que ambos recuperaron su libertad en menos de 24 horas y señaló que los presuntos responsables deben responder ante la justicia por sus actuaciones.

Arévalo se refiere a las disculpas públicas para los hermanos

El mandatario afirmó que el Gobierno está dispuesto a ofrecer disculpas públicas a los hermanos Choc Toz, siempre que corresponda conforme a la legislación vigente.

El pronunciamiento se produce luego de los señalamientos por posibles irregularidades en el procedimiento policial. Arévalo indicó que lamenta los hechos que afectaron a ambos y resaltó que las personas presuntamente involucradas ya están frente a la ley.

Asimismo, el presidente calificó como positiva la liberación de los hermanos en menos de 24 horas, mientras avanzan las actuaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

Cambios en la cúpula de la PNC buscan reforzar la institución

Durante la misma actividad, Arévalo se refirió a los recientes relevos en el mando de la Policía Nacional Civil (PNC), anunciados por el Ministerio de Gobernación. Explicó que estas decisiones forman parte de una estrategia para reforzar las estructuras policiales y mejorar los controles internos.

El gobernante también destacó el fortalecimiento de la Inspectoría General de la PNC, con apoyo de socios estratégicos, para mejorar la supervisión y detectar posibles intentos de penetración del crimen organizado en la institución.

Investigación sobre municiones también forma parte de las medidas

Arévalo explicó que la Inspectoría General colaboró con el Ministerio Público en una investigación relacionada con la venta ilegal de municiones. Según indicó, esa cooperación permitió identificar a policías presuntamente vinculados con estas actividades y detectar hechos relacionados con el caso de los hermanos Choc Toz.

El presidente sostuvo que el Gobierno busca impedir que la institución policial sea utilizada para actividades ilegales y fortalecer su capacidad para combatir el crimen. También reiteró que las revisiones y medidas correctivas continuarán para mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de la PNC.

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