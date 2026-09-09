En una concurrida carretera del estado de Karnataka, al sur de India, un leopardo silvestre resultó gravemente herido después de ser atropellado por un automóvil particular que circulaba por la zona.

Conductores que transitaban por el lugar observaron al felino tendido sobre el asfalto y solicitaron asistencia para que pudiera ser auxiliado.

Leopardo reaccionó durante el rescate

Personal del Departamento Forestal acudió al lugar para coordinar las acciones de protección y rescate del animal.

El leopardo había sido sedado para facilitar su traslado; sin embargo, el medicamento aún no había surtido completamente efecto cuando el animal reaccionó de manera instintiva ante la presencia de los rescatistas.

De forma repentina, el felino se abalanzó contra el grupo de trabajadores que intentaba auxiliarlo. El momento generó tensión entre los presentes, quienes retrocedieron inmediatamente.

Funcionario fue derribado

En medio del operativo, el leopardo se lanzó contra uno de los funcionarios forestales y lo derribó con fuerza sobre el suelo.

Sus compañeros intervinieron rápidamente y utilizaron un palo para distraer al animal y lograr que se alejara del trabajador. La acción permitió que el funcionario pudiera ponerse nuevamente de pie mientras el felino se desplazaba hacia una zona con vegetación.

Posteriormente, el equipo logró asegurar al leopardo y trasladarlo a un centro para recibir tratamiento por las lesiones sufridas tras el atropello.