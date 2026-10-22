La Selección de Argentina está cada vez más cerca de concretar la renovación del entrenador Lionel Scaloni, luego de que avanzaran las negociaciones entre ambas partes. Existe optimismo para cerrar el acuerdo durante la próxima fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

El nuevo vínculo sería inicialmente por dos años, con la posibilidad de extenderlo por otros dos, mediante una cláusula vinculada a la Copa América de 2028. Si se cumplen las condiciones previstas, el acuerdo permitiría a Scaloni continuar al frente del combinado argentino hasta la finalización del Mundial de 2030.

Scaloni busca dirigir su tercera Copa del Mundo

De concretarse la renovación, el entrenador tendría la oportunidad de dirigir a Argentina en una tercera cita mundialista. Además, uno de los partidos inaugurales del torneo de 2030 se disputará en territorio argentino, un detalle que añade un atractivo especial a la continuidad del técnico.

La propuesta también contempla conservar al equipo de trabajo que ha acompañado a Scaloni durante su ciclo al frente de la selección. Con este grupo, Argentina conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024.

Walter Samuel, una pieza importante

Uno de los asuntos pendientes es la continuidad de Walter Samuel como ayudante de campo. Scaloni ha expresado públicamente su amistad con el exfutbolista y reconoció que su salida representaría una pérdida importante para el cuerpo técnico, aunque aseguró que respetará cualquier decisión que tome.

Scaloni asumió como entrenador interino en septiembre de 2018, después de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia. Lo que comenzó como una etapa provisional se convirtió en un proyecto que permitió reconstruir y consolidar a la selección argentina en el escenario internacional.

Diez años al frente de la Albiceleste

Si las negociaciones llegan a buen término y se cumplen los plazos previstos, Scaloni podría completar una década al frente de Argentina después de la Copa América de 2028 y extender su ciclo hasta el Mundial de 2030. Por ahora, la renovación continúa en fase de negociación y se espera que las partes alcancen un acuerdo en las próximas semanas.