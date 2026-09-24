José “N”, de 32 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, donde había llegado para recibir atención médica.

El hombre presentaba la amputación del dedo índice de la mano izquierda, una lesión que, según la información proporcionada, sufrió con un machete durante una riña con un compañero en una finca bananera.

Llegó al IGSS para recibir atención médica

José “N” acudió al IGSS para recibir asistencia por la lesión. Sin embargo, se negó a identificarse ante el personal médico, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de agentes de la PNC para establecer su identidad.

Al verificar sus datos mediante el dispositivo MI3, los policías establecieron que tenía una orden de captura vigente, emitida por un juzgado de Escuintla el pasado 10 de abril, por el delito de negación de asistencia económica.

La orden judicial permitió que los agentes procedieran con su captura mientras se encontraba en el centro asistencial. El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.

Ya había ingresado a prisión por el mismo delito

De acuerdo con la información policial, José “N” también registra un ingreso a la cárcel en 2023, igualmente por el delito de negación de asistencia económica.

La captura ocurrió mientras recibía atención por una lesión sufrida durante una riña laboral. La información disponible señala que el enfrentamiento ocurrió con un compañero en la finca bananera donde ambos trabajaban.

Tras ser identificado como requerido por la justicia, el hombre quedó bajo custodia de las autoridades. El procedimiento continuará conforme a la orden de captura emitida en su contra.