Fernando “N”, de 35 años, alias “Lagrimita” fue detenido en el callejón Los Carrascas, Santa Marta I de la aldea El Jocotillo, Villa Canales, esto debido a las amenazas con arma de fuego que realizaba a través de redes sociales.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala ingresaron a su vivienda para realizar la captura de Fernando “N”; sin embargo, se llevaron la sorpresa de que este hombre rompió a llorar.

De acuerdo con la PNC, este sujeto presumía en redes sociales sus armas y había amenazado de muerte a sus vecinos.

Lloró al verse arrinconado

El sujeto comenzó a llorar, patalear e incluso se arrojó al suelo para impedir su detención.

Pese a su crisis, el hombre fue detenido.

La PNC informó que este sujeto tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

Durante el allanamiento se localizó una pistola ilegal marca Glock, cuatro tolvas y 43 municiones.