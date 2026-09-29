Las lluvias mantienen activas decenas de emergencias en diferentes puntos de Ecuador. Según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 70 eventos adversos permanecían abiertos en el país entre el 29 de agosto y el 28 de septiembre, con corte a las 10:00 horas.

Esmeraldas concentra la mayor cantidad de emergencias, con 16 eventos abiertos. Le siguen Manabí, con 12; Los Ríos, con 11; y Guayas, con 9. Estas cuatro provincias reúnen una parte importante de las incidencias registradas durante la actual temporada de lluvias.

Inundaciones afectan varias localidades

En Esmeraldas, las precipitaciones han provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en diferentes comunidades.

Entre los sectores con mayor impacto se encuentran San Francisco de Onzole y Santo Domingo de Onzole, en el cantón Eloy Alfaro; San Gregorio, en Muisne; y La Unión, en Quinindé.

También se reportaron inundaciones en Pimocha, Babahoyo, provincia de Los Ríos; Puerto López, en Manabí; y Manglaralto, en Santa Elena.

Deslizamientos y vendavales

Las lluvias no solamente han provocado acumulación y desbordamiento de agua. En Azuay se registró un deslizamiento en el sector de Molleturo, a la altura del kilómetro 93 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme.

En Loja, otro movimiento de tierra afectó el sector de Alamor, en el cantón Puyango. Asimismo, en Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, uno de los eventos de mayor impacto corresponde a un vendaval.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo de las emergencias mientras continúan las precipitaciones.

El número de eventos abiertos puede variar conforme las autoridades controlen las afectaciones existentes o se registren nuevas emergencias. Las inundaciones y los deslizamientos continúan entre los principales impactos asociados a la actual temporada de lluvias en Ecuador.