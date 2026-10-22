Como parte de las acciones de respuesta ante las emergencias ocasionadas por las lluvias, personal de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), con el apoyo de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), efectuó evaluaciones en comunidades de Puerto Barrios y Morales, Izabal.

Inspeccionan viviendas afectadas

Las brigadas realizaron Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las localidades donde se reportaron inundaciones que afectaron varias viviendas. Estas inspecciones buscan determinar las condiciones en las que se encuentran los inmuebles y establecer el impacto de la emergencia.

Mediante estas evaluaciones, los equipos de respuesta recopilan información sobre los daños registrados y las principales necesidades de las personas afectadas. Los datos obtenidos permiten conocer la situación de las comunidades y definir las prioridades de atención.

Coordinan acciones de asistencia

La información recopilada servirá para coordinar la atención correspondiente a las familias afectadas por las inundaciones. Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para responder a las emergencias asociadas a las lluvias en el departamento de Izabal.