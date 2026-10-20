En seguimiento a investigaciones de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, en la entrada a San Miguelito, Génova, Costa Cuca, Quetzaltenango, policías de la Comisaría 41 capturaron a Daniel de 51 años.



Esta persona conducía una camioneta la que fue inspeccionada con el apoyo de policías de la SGAIA y de un agente K-9, en coordinación con fiscales del MP, descubriendo tres compartimientos o caletas

se encontraban ocultos 168 paquetes rectangulares que al realizarles la prueba de campo, dio como resultado positivo para cocaína.

Cabe resaltar que lo incautado está valorado en más de 16 millones de quetzales. Esta persona fue puesta ante un juez para poder resolver su situación legal.