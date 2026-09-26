Un hombre de 47 años murió luego de ser atacado con arma de fuego en la 6.ª calle y 61.ª avenida, sector Pinares del Norte, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Foto: Bomberos Municipales

Los Bomberos Municipales fueron alertados a través de llamadas al número 123 y, al llegar al lugar, localizaron al hombre con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los paramédicos evaluaron a la víctima y realizaron maniobras de reanimación con el objetivo de restablecer sus signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó que falleció en el lugar.

Foto: Bomberos Municipales

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado.

Agentes de la Policía Nacional Civil quedaron a cargo del resguardo de la escena y de las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del incidente. pic.twitter.com/xta4Dc6FCR — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 26, 2026

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