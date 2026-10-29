Un ataque armado se registró en el interior de una vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia, en Coatepeque, Quetzaltenango, donde tres personas perdieron la vida.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Coatepeque acudieron al lugar y localizaron a dos hombres y una mujer con múltiples heridas de bala. Tras evaluarlos, confirmaron que las tres víctimas ya no contaban con signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que las víctimas podrían ser integrantes de una misma familia. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado. Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes e investigar el hecho.