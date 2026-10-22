Un hombre de aproximadamente 58 años fue localizado sin vida dentro de un cuarto situado en la 7.ª avenida 13-22, colonia Atlántida, zona 18 de la ciudad de Guatemala. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

La emergencia fue reportada a la línea del Cuerpo de Bomberos Municipales, cuyos elementos se movilizaron al inmueble para verificar la situación. Al llegar, encontraron al hombre sin signos vitales.

Cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición

Durante la evaluación, los socorristas observaron que el cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Debido a estas condiciones, no fue posible establecer a simple vista las causas del fallecimiento.

Según la información recabada en el lugar, el hombre se encontraba en situación de abandono. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre sus circunstancias personales ni sobre cuánto tiempo llevaba en el interior del cuarto.

Autoridades deberán establecer la identidad

Por las condiciones en que fue localizado, el hombre no ha sido identificado. Además, en el lugar no se encontró a ningún familiar que pudiera reconocerlo y proporcionar sus datos personales.

Tras el hallazgo, los Bomberos Municipales dieron aviso a las autoridades correspondientes para que realizaran los procedimientos de rigor. Se espera que las diligencias permitan establecer la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias de su muerte.