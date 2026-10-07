Socorristas de los Bomberos Municipales de Nuevo Progreso, San Marcos, localizaron sin vida a una mujer de 55 años en el patio de una vivienda ubicada en la avenida 15 de Septiembre, en el ingreso al municipio.

La víctima fue identificada como Juana Francisca Pedro, originaria de la Comunidad Agraria Nueva Escocia.

De manera preliminar, no se observaron señales de violencia y se presume que el fallecimiento pudo haber sido causado por hipotermia. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Sin embargo, será el Ministerio Público (MP), quien continúe con la investigación de este lamentable suceso en San Marcos.