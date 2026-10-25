Un total de 10 personas, entre ellas menores de edad, fueron localizadas por Bomberos Voluntarios en una zona boscosa de la finca Agua Blanca, en San Pedro Ayampuc, luego de ser reportadas como extraviadas.

Los socorristas realizaron la búsqueda durante aproximadamente dos horas hasta ubicarlas. Todas fueron evaluadas por socorristas y ninguna necesitó traslado a un centro asistencial.

Posteriormente, los bomberos las acompañaron hasta sus viviendas, ubicadas en el mismo sector. La emergencia concluyó la madrugada de este domingo.