Los Bomberos Municipales Departamentales de Coatepeque Quetzaltenango, se dirigieron en horas de la mañana para reiniciar con la búsqueda y localización de persona quien fue Arrastrada por las correntadas de un río, ayer.

En el triangulo que une a los ríos, Mopa, El Rosario y Ocos se localiza a la persona fallecida por asfixia por sumersión.

La fallecida fue identificada como América Velásquez de 68 años de edad.

Comunitarios del lugar lamentario este incidente en donde una mujer perdió la vida. Autoridades hacen el llamado a las personas a no cruzar ríos debido a la temporada.