Este martes 6 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un río de aguas negras, ubicado en la 3a. calle y 11 avenida de la zona 11 de Mixco, en el sector Lo de Fuentes.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y realizaron la recuperación del cuerpo, posteriormente dieron aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias respectivas.

La víctima fue identificada como Luis Yoc Sian, de 45 años. De acuerdo con información preliminar, falleció por asfixia por sumersión; sin embargo, se desconocen las circunstancias por las que terminó en el lugar.