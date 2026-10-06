Durante un operativo realizado en la colonia Valles del Norte, zona 18, investigadores de la DIP capturaron a José “N”, de 28 años, señalado como presunto distribuidor de droga.

Al detenido le fue incautada una pistola que presuntamente portaba de manera ilegal dentro de un vehículo. Además, las autoridades localizaron 80 bolsas con marihuana, una bolsa con crack y 25 “colmillos” con cocaína.

También fueron decomisados seis teléfonos celulares y dos cámaras de videovigilancia, según el reporte de las autoridades.

Fue gracias a la pronta acción de las autoridades que se logró con la detención de esta persona que se encargaba a la distribución de droga en zona 18.