El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en un río de aguas residuales, en las cercanías del campo de fútbol de la colonia San José La Chácara, zona 5. El hallazgo movilizó a unidades de emergencia y personal especializado en rescate acuático del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Los socorristas realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo del afluente. De manera preliminar, familiares identificaron a la víctima como Víctor Leonel Quel Hernández.

Se sabe que esta persona se encontraba desaparecida desde hace algunos días. Será el Ministerio Público (MP), quien continúe con la investigación de este caso.