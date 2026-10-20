La mañana de este martes 20 de octubre los Bomberos Voluntarios localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, en estado de descomposición, en el fondo de un barranco en la colonia San Manuel, kilómetro 14.5 de la ruta hacia el Atlántico.

Los socorristas trabajan en coordinación con agentes de PNC de Guatemala y fiscales del Ministerio Público para realizar la extracción del cuerpo del lugar donde fue localizado.

Hasta ahora el hombre no ha sido identificado. Se espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de este hecho.