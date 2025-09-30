En el km 10.5 de la ruta al Atlántico, un conductor que se encontraba dentro de su vehículo fue atacado a balazos.

El hombre fue identificado como Carlos Roberto Temu Tahuite, de 46 años, quien presentaba varias heridas en distintas partes del cuerpo.

Los Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar y, tras brindarle atención prehospitalaria, lo trasladaron de inmediato hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Hasta ahora se desconoce las causas de este ataque en contra del hombre. Será el Ministerio Público (MP), quien investigue este caso.