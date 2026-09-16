Dos personas fueron aprehendidas luego de una inspección vehicular realizada en el kilómetro 118 de la carretera hacia Iztapa, Escuintla. El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Municipal del Puerto San José, en conjunto con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y agentes de la Policía Nacional Civil.

Durante la revisión, las autoridades encontraron Q170 mil en efectivo dentro del vehículo en el que se transportaban los ahora detenidos. Al momento de la diligencia, no pudieron demostrar el origen del dinero, por lo que fueron trasladados ante las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Según la versión de las autoridades, los ocupantes fueron identificados como Elder Alfredo Rosales Jaco, de 36 años, y Victor Alexander Ramos Castro, de 46.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se movilizaban los aprehendidos, además de los Q170 mil localizados en efectivo.

Tras la diligencia, ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, que será el encargado de establecer su situación legal.