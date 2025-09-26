La Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil realizó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble ubicado en la colonia Guajitos, zona 21 de la capital.

Como resultado se hizo efectiva la orden de captura de Luis A., por el delito de asesinato en grado de tentativa; además, se incautaron varios indicios, entre estos, cuatro teléfonos celulares, 49 piezas metálicas con púas y Q48,875.00 en efectivo.

Autoridades continúan realizando estos operativos en distintos inmuebles dsel país y hacen el llamado a las personas a denunciar este tipo de hechos.