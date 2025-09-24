Encuentran a niño que estaba desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de la Quebrada El Pital, en la comunidad de Taguayni, La Unión, Zacapa.
Tras varios días de búsqueda se logró la localización con apoyo de los cuerpos de socorro y demás vecinos de la comunidad.
Fue identificado como Edin Onias Martínez García, de 5 años de edad. El menor fue arrastrado por la corriente el pasado martes 17 de septiembre en horas de la tarde.
El cuerpo fue localizado aproximadamente a 2 kilómetros del lugar del incidente.